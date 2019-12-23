الحبيب الجملي يُقرر تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب

اخر تحديث : 23/12/2019
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

الجملي

أعلن رئيس الحكومة المكلف « الحبيب الجملي » اليوم الاثنين، أنه قرر تشكيل حكومة تتكون من كفاءات وطنية ومستقلة وبعيدة عن كل الأحزاب.
وأشار الجملي إلى وجود أحزاب تنتقد المحاصصة ولكنها تطالب في المقابل بوزارات كثيرة.
وأكد الجملي أنه قطع خطوات مهمة لإعداد البرنامج الاقتصادي وهيكلة الحكومة.

وبين الجملي بأن تركيبة الحكومة ستضم كفاءات مستقلة نساء ورجالا يكونون مسؤولين فقط أمام رئيس الحكومة وليس أمام أي أحد، مشيرا في الآن ذاته إلى أنه لم يستشر في قراره أي حزب سياسي وأنه سيُعلن عن التركيبة خلال الأيام القادمة.
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