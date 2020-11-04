الحبيب الصيد يدعو قيس سعيّد إلى توسيع دائرة مستشاريه

دعا رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد في حوار له على قناة الحوار التونسي مساء اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى توسيع دائرة مستشاريه، والاستماع للجميع سواء كان يُشاطرهم الرأي أم لا.

وأكد الصيد أنه يبقى على ذمة سعيّد إذا استحق منه الاستشارة أو المساعدة.

كما انتقد الحبيب الصيد ما اعتبره توبيخا وجهه رئيس الجمهورية قيس سعيد لرئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي وتم تنزيله على موقع الرئاسة، معتبرا أنّ ذلك غير مقبول وأنه إذا تعرّض إلى الموقف نفسه فإنه سيستقيل.

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