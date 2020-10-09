الحبيب غديرة: جثة المتوفي بكورونا تُصبح بعد ساعتين غير ناقلة للعدوى

قال عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد الحبيب غديرة في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الجمعة، إنه سيتم قريبا مراجعة الإجراءات الخاصة بدفن موتى كورونا وتقليصها.

وبين غديرة بأن جثة الشخص المتوفى بفيروس كورونا تُصبح بعد ساعتين أو 3 ساعات من إعلان الوفاة وحسب الثوابت العلمية غير ناقلة للعــدوى، لذلك سيتم وضع المتوفى لاحقا في كيس بلاستيكي ويدفن من طرف عائلته .

وشدد غديرة على ضرورة تفادي عملية غسل الميت لأن ماء الغسول ناقل للعدوى .

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