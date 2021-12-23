الحجر الصحي الإجباري لمدة 10 أيام للوافدين على تونس من غير الملقحين

أعلن مرصد الأمراض الجديدة والمستجدة في بلاغ أصدره يوم الأربعاء، بأن الوافدين على تونس من غير الملقحين أو الذين لم يتموا تلقيحهم ضد كوفيد 19 يخضعون آليا للحجر الصحي الإجباري لمدة 10 ايام.

وكشف المرصد عن شروط قبول الوافدين على البلاد التونسية في المعابر الحدودية، وهي ضرورة الاستظهار عند التسجيل للسفر، بوثيقة الحجز لمدة عشرة ايام بأحد النزل المخصصة للحجر الصحي والقيام بتحليل بي سي ار في الـ24 ساعة الاخيرة من الاقامة في الحجر.

وذكر المرصد بمختلف شروط القبول في المعابر الحدودية التونسية على غرار اجبارية الاستظهار بشهادة استكمال التلقيح او جواز التلقيح ضد كوفيد 19 بالنسبة لجميع الاجانب غير المقيمين في تونس والذين تتجاوز اعمارهم 18 سنة.

وشدد المرصد على اجبارية استظهار جميع الوافدين الذين تتجاوز اعمارهم 6 سنوات بشهادة لسبية لاختبار بي سي ار لا تتجاوز 48 ساعة عند التسجيل للسفر. وكذلك اجبارية قيام كل المسافرين بتعمير الخانات المضمنة بالموقع الالكتروني: https//app.e7mi.tn

والخضوع لاختبار التقصي من فيروس كورونا حال الوصول الى البلاد التونسية

اما بالنسبة للمسافرين الوافدين بغرض التداوي فبالإضافة الى مختلف الشروط المذكورة عليهم الحصول على ترخيص مسبق من طرف المصالح المختصة بوزارة الصحة.

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