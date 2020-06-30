الحرارة أعلى من المعدلات العادية

يكون طقس اليوم الثلاثاء 30 جوان 2020، بمواصفات صيفية خالصة في آخر أيام شهر جوان الايجابي فيها هو اعتدال الرياح حيث لا تتجاوز سرعتها 30 كلم/س، أما البحر قليل الاضطراب وملائم لمختلف الأنشطة البحرية بما في ذلك السباحة.

الحرارة أعلى من المعدلات العادية لهذه الفترة ومن المنتظر أن تتراوح القصوى بين 30 و35 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 35 و40 ببقية الجهات كما تصل إلى 43 بتوزر وقبلي.

أمطار متفرقة ورعدية مع تساقط البرد بأماكن محدودة متوقعة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية والولايات المعنية بأولى مستويات اليقظة نتيجة لنشاط السحب الرعدية هي القصرين، سيدي بوزيد ، قفصة ، سليانة، الكاف والقيروان.

كلمات البحث :الحرارة;طقس