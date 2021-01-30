الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بـ10 درجات وعودة الأجواء الشتوية بداية من الليلة

يتميز طقس اليوم السبت 30 جانفي 2021، بحرارة مرتفعة، حيث تتجاوز المعدلات العادية ب8 الى 10 درجات ومن المنتظر أن تتراوح القصوى بين 21 و26 درجة وتكون بين 25 و 30 ببقية الجهات.

وأكد معهد الرصد الجوي بأن مؤشرات الصحو نهارا تخفي وراءها تغييرات بالجملة وعودة الأجواء الشتوية تدريجيا بداية من الليلة القادمة، مع أمطار متفرقة متوقعة بالشمال ومحليا الوسط ومن المنتظر ان تكون رعدية ببنزرت، باجة وجندوبة مع تساقط محلي للبرد.

وتتواصل الرياح القوية بالسواحل الشمالية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية المجالات البحرية.

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