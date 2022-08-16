الحرارة تتجاوز في الشمس 50 درجة .. والخميس بداية انخفاضها

أكد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي في شريط فيديو اليوم الثلاثاء، أن تونس ستكون معنية بتواصل درجات الحرارة في مستويات جد مرتفعة أي بين 40 و47 درجة في الظل وتتجاوز غدًا الأربعاء 50 درجة في الشمس في بعض الجهات.

وأشار الغنوشي إلى أن درجات الحرارة ستبدأ بانخفاض تدريجيا بداية من يوم الخميس، وستكون الحرارة في مستوى المعدلات العادية وسيشمل هذا الانخفاض النصف الثاني من الأسبوع الجاري أي أيام الجمعة والسبت والأحد مع تواصل تدفق التيارات الهوائية الشمالية .

كما ستكون الأنشطة البحرية ممكنة وسنكون معنيين بتراجع نسبي في حدة الريح .

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