الحرارة تتجاوز 40 درجة بالجنوب مع رياح تصل إلى 50 كلم/س

تتواصل الحرارة اليوم الأربعاء 6 ماي 2020، مرتفعة نسبيا ومتجاوزة لمستوى المعدلات العادية لهذه الفترة لتتراوح القصوى بين 24 و31 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط وتكون بين 33 و40 داخل البلاد كما تتجاوز سقف 40 درجة بالجنوب ليصل أقصاها إلى 43 بقابس، مدنين ،توزر وقبلي مع ظهور الشهيلي.

كما يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات حيث تصل سرعتها القصوى في شكل هبات إلى مستوى 50 كلم/س.

يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات.

ومن المنتظر ظهور سحب قليلة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية مع ظهور خلايا رعدية، محلية بولايات الكاف، سليانة، القصرين وسيدي بوزيد.

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