الحرارة ترتفع من جديد

يعود اليوم الخميس، تدفق التيارات الهوائية الجنوبية، ومن المنتظر أن ترتفع الحرارة من جديد لتتراوح القصوى بين 38 و44 درجة وتصل إلى 46 بالجنوب مع ظهور الشهيلي بإستثناء السواحل الشرقية حيث تكون بين 32 و37 درجة.

أجواء مغيمة جزئيا إلى احيانا كثيفة السحب بالشمال والوسط مع خلايا رعدية مرفوقة بأمطار.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشمالية وأثناء مرور السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالشمال.

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