الحرارة تصل إلى 40 درجة مع ظهور الشهيلي

اخر تحديث : 17/05/2022

حرارة

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 17 ماي 2022، بارتفاع الحرارة حيث من المنتظر أن تصعد القصوى إلى مستوى 30/26 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 32 و36 ببقية الجهات كما تصل إلى 40 بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.
تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س بسواحل الجنوب الشرقي بعد الظهر، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بخليج قابس.
أجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية ترافقها امطار متفرقة بالمرتفعات الغربية للبلاد بعد الظهر.


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