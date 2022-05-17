الحرارة تصل إلى 40 درجة مع ظهور الشهيلي

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 17 ماي 2022، بارتفاع الحرارة حيث من المنتظر أن تصعد القصوى إلى مستوى 30/26 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 32 و36 ببقية الجهات كما تصل إلى 40 بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س بسواحل الجنوب الشرقي بعد الظهر، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بخليج قابس.

أجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية ترافقها امطار متفرقة بالمرتفعات الغربية للبلاد بعد الظهر.

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