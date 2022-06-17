الحرارة تصل إلى 40 درجة مع ظهور الشهيلي

يتميز طقس اليوم الجمعة، بضباب محليا كثيف وخصوصا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات والاودية قد يميز الساعات الأولى للنهار ومن ثم أجواء مشمسة تتخللها سحب قليلة بأغلب الجهات.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة سرعتها لا تتجاوز 30 كلم/س، أما البحر هادئ الى قليل الاضطراب.

الحرارة دون تغيير و تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 35 و40 داخل البلاد مع ظهور الشهيلي.

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