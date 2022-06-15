الحرارة تصل إلى 41 درجة مع ظهور الشهيلي

يتواصل اليوم الأربعاء، هدوء الأجواء مع ارتفاع طفيف في الحرارة لتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وتكون بين 36 و41 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة عموما وتتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشمالية وبالجنوب، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالشمال.

أجواء قليلة السحب الى مغيمة جزئيا بالمرتفعات بعد الظهر.

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