الحرارة تصل إلى 41 درجة مع ظهور الشهيلي

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بأجواء مستقرة ومن المنتظر ان تتراوح الحرارة القصوى بين 31 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 36 و41 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى 40 كلم/س بعد الظهر قرب السواحل الشرقية، أما البحر قليل الاضطراب إلى متموج شرق البلاد.

سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية.

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