الحرارة تصل إلى 44 درجة

تتواصل اليوم الخميس، الحرارة في مستويات مقبولة لتتراوح القصوى بين 29 و34 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 35 و40 ببقية الجهات كما تصل إلى 44 بالبرمة وبرج الخضراء مع ظهور الشهيلي.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى 40 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال، أما البحر مضطرب عموما.

سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية مع ظهور خلايا رعدية ترافقها امطار متفرقة.

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