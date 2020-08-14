الحرارة تصل إلى 44 درجة مع ظهور الشهيلي بأغلب الجهات

يبقى ارتفاع الحرارة اليوم الجمعة 14 أوت 2020، هو أبرز ملامح حالة الطقس لتتراوح القصوى بين 38 و44 درجة مع ظهور الشهيلي بأغلب الجهات وتكون اقل نسبيا بالسواحل الشمالية حيث نتوقع قيما بين 34 و38 درجة.

والجديد في طقس اليوم هو نشاط السحب الرعدية المصحوبة بالأمطار بعد الظهر بالشمال والوسط ومن المتوقع أن تكون أحيانا غزيرة شمال البلاد.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها محليا إلى مستوى 40 كلم/س، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بخليجي تونس والحمامات.

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