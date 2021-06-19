الحرارة تصل إلى 45 درجة مع ظهور الشهيلي

تكون الحرارة اليوم السبت 19 جوان 2021، مرتفعة مع ظهور الشهيلي بأغلب الجهات، مع أرقام تتجاوز المعدلات العادية بأكثر من 9 درجات في عدد من الجهات لتتراوح القصوى بين 39 و45 درجة ظهرا باستثناء السواحل الشرقية حيث تكون بين 32 و37 درجة.

تكون الرياح معتدلة عموما وتتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية بعد الظهر، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالشمال ومختلف الانشطة البحرية ممكنة.

أجواء مغيمة جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية ترافقها امطار متفرقة بالمرتفعات الغربية للبلاد.

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