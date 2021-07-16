الحرارة تصل إلى 45 درجة مع ظهور الشهيلي

تتواصل الحرارة اليوم الجمعة 16 جويلية 2021، في مستويات عادية لتتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 35 و40 درجة ببقية الجهات كما تصل إلى 45 بالبرمة وبرج الخضراء مع ظهور الشهيلي.

تتطلب شدة الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.

سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالوسط الغربي مع ظهور خلايا رعدية ترافقها امطار متفرقة.