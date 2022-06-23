الحرارة تصل إلى 45 درجة مع ظهور الشهيلي

يتواصل اليوم الخميس، ارتفاع درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 38 و43 درجة بالولايات الداخلية كما تصل إلى 45 بالبرمة وبرج الخضراء مع ظهور الشهيلي باستثناء المناطق الساحلية حيث تكون بين 30 و35 درجة.

تقلص مرتقب في فاعلية الرياح لتتراجع سرعتها إلى ما دون 30 كلم/س، أما البحر مضطرب بخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية المجالات البحرية.

طقس صاف الى قليل السحب باغلب الجهات.

كلمات البحث :الشهيلي;حرارة;طقس