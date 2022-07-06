الحرارة تصل إلى 45 درجة مع ظهور الشهيلي

تتواصل اليوم الأربعاء 6 جويلية 2022، الحرارة في المستويات نفسها التي ميزت انطلاقة الأسبوع لتتراوح القصوى اليوم بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 40 و45 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

تكونات رعدية متوقعة بالمرتفعات الغربية بعد الظهر ترافقها امطار متفرقة مع إمكانية تساقط البرد باماكن محدودة ثم تشمل تدريجيا بعض المعتمديات الشرقية.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة والبحر قليل الاضطراب وملائم لمختلف الانشطة البحرية.

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