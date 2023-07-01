الحرارة تصل إلى 46 درجة مع ظهور الشهيلي



يتميز طقس اليوم السبت، بانخفاض نسبي منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 27 و33 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 36 و43 ببقية الجهات كما تصل إلى 46 بالبرمة وبرج الخضراء مع ظهور الشهيلي.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.

أجواء قليلة السحب مع ظهور خلايا رعدية ترافقها امطار متفرقة بالوسط الغربي بعد الظهر.

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