الحرارة تصل إلى 47 درجة بالجنوب

اخر تحديث : 21/06/2021

حرارة

يتميز طقس اليوم الاثنين 21 جوان 2021، بانخفاض نسبي في الحرارة لتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 37 و42 ببقية الجهات وتصل محليا الى 47 بالجنوب.
تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س بالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب بخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية المجالات البحرية.
أجواء مغيمة جزئيا إلى قليلة السحب بأغلب الجهات.


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