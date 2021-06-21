الحرارة تصل إلى 47 درجة بالجنوب

يتميز طقس اليوم الاثنين 21 جوان 2021، بانخفاض نسبي في الحرارة لتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 37 و42 ببقية الجهات وتصل محليا الى 47 بالجنوب.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س بالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب بخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية المجالات البحرية.

أجواء مغيمة جزئيا إلى قليلة السحب بأغلب الجهات.

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