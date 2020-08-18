الحرارة تصل إلى 47 درجة مع ظهور الشهيلي

اخر تحديث : 18/08/2020

حرارة

تتواصل العوامل الجوية اليوم الثلاثاء 18 أوت 2020، على الوتيرة نفسها التي ميزت الـ24 ساعة الفارطة حيث من المتوقع أن تستمر الحرارة القصوى بين 32 و38 درجة بالشمال والمناطق الساحلية وتكون بين 38 و44 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي كما تصل محليا إلى 47 بالجنوب الغربي.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة سرعتها لا تتجاوز مستوى 30 كلم/س، أما البحر قليل الاضطراب بكافة المجالات البحرية.
خلايا رعدية متوقع تكونها بعد الظهر بالمرتفعات الغربية، وبقية الجهات سحب عامة قليلة.


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