الحرارة تصل إلى 47 درجة مع ظهور الشهيلي

تتواصل العوامل الجوية اليوم الثلاثاء 18 أوت 2020، على الوتيرة نفسها التي ميزت الـ24 ساعة الفارطة حيث من المتوقع أن تستمر الحرارة القصوى بين 32 و38 درجة بالشمال والمناطق الساحلية وتكون بين 38 و44 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي كما تصل محليا إلى 47 بالجنوب الغربي.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة سرعتها لا تتجاوز مستوى 30 كلم/س، أما البحر قليل الاضطراب بكافة المجالات البحرية.

خلايا رعدية متوقع تكونها بعد الظهر بالمرتفعات الغربية، وبقية الجهات سحب عامة قليلة.

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