الحرارة تصل إلى 47 درجة مع ظهور الشهيلي

اخر تحديث : 04/08/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

حرارة

تتواصل الحرارة اليوم الأربعاء 4 أوت 2021، على الوتيرة نفسها التي ميزت الـ 24 ساعة الفارطة لتتراوح القصوى بين 33 و38 درجة بالسواحل الشمالية وبجهة الساحل، تكون بين 40 و45 ببقية الجهات وتصل الى 47 بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.
تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل، أما البحر مضطرب عموما.
خلايا رعدية ترافقها امطار متفرقة بالشمال بعد الظهر، مع طقس قليل السحب ببقية الجهات.


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