الحرارة تصل إلى 50 درجة في نهاية الأسبوع مع دخول أوسو

أكد المهندس الأول بالمعهد الوطني بالرصد الجوي محرز الغنوشي اليوم الجمعة، أن درجات الحرارة ستصل الى 50 درجة في نهاية الأسبوع الجاري مع دخول أوسو.

وأشار الغنوشي إلى أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة جدا وستتجاوز المعدلات العادية بـ4 إلى 9 درجات في عدد من المناطق.

وبين محرز الغنوشي بأنه سيتم تسجيل درجات حرارة بين 42 و44 درجة في الظل بتونس العاصمة يوم السبت والأحد والاثنين وقد تتجاوز كحرارة محسوسة 50 درجة عند التعرض بشكل مباشر لحرارة الشمس .

وستتراوح درجات الحرارة بالوطن القبلي وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس وقابس بين 35 درجة و39 درجة .

وأكد محزر الغنوشي أن سرعة الرياح لن تتجاوز خلال نهاية الأسبوع 30 كلم/س وسيكون البحر قليل الاضطراب.

ونسجل استنادا للتقويم الفلاحي يوم الأحد 25 جويلية دخول أوسو والذي ينتهي إلى حدود 2 سبتمبر، وتتميز هذه الفترة بدفء مياه البحر وارتفاع درجة حرارته.

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