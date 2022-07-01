الحرارة تواصل نسقها التصاعدي وتصل إلى 48 درجة

تتواصل الحرارة اليوم الجمعة، في نسقها التصاعدي لتتراوح القصوى بين 32 و39 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 39 و46 داخل البلاد مع ظهور الشهيلي كما تصل إلى 48 بالجنوب الغربي للبلاد.

خلايا رعدية متوقع تكونها بالشمال ومحليا الوسط بعد الظهر ترافقها امطار مع إمكانية تساقط البرد باماكن محدودة وهبات رياح تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة و تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

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