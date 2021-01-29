الحرارة تُواصل نسقها التصاعدي

تتواصل اليوم الجمعة 29 جانفي 2021، الحرارة في نسقها التصاعدي ومن المنتظر أن تتراوح القصوى بين 20 و24 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 24 و28 ببقية الجهات.

تتطلب شدة الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية متواصل سريان مفعولها بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب بالشمال، مضطرب إلى شديد الاضطراب بخليج قابس ومتموج ببقية السواحل.

أجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات.

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