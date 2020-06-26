الحرارة تُواصل نسقها التصاعدي مع ظهور الشهيلي

تتواصل الحرارة اليوم الجمعة، في نسقها التصاعدي مع استمرار تدفق التيارات الهوائية الجنوبية لتتراوح القصوى بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 38 و42 داخل البلاد كما تصل إلى 45 بالجنوب مع ظهور الشهيلي.

تكون الرياح الجنوبية قوية قرب السواحل وتصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س قرب السواحل، أما البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب.

مؤشرات نشاط الخلايا الرعدية بالمرتفعات الغربية بعد الظهر متواصلة ومن المتوقع أن تكون مصحوبة بأمطار متفرقة.

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