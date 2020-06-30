الحرارة ستتجاوز المعدلات العاديّة خلال الأيّام الثلاثة القادمة

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوّي، في نشرة متابعة اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة ستتجاوز المعدلات العاديّة غدا الأربعاء 1 جويلية 2020، بأغلب المناطق مع ظهور الشهيلي حيث تفوق المعدلات العاديّة لشهر جويليّة بفارق يتراوح بين درجتين و6 درجات.

ومن المتوقع أن تتراوح الدرجات القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبين 39 و45 درجة ببقيّة المناطق وتحافظ درجات الحرارة على مستوياتها المرتفعة يومي الخميس 2 والجمعة 3 جويبلية 2020 بالمناطق الداخلية وبالجنوب.

وينتظر ان تنخفض درجات الحرارة تدريجيا بأغلب المناطق بداية من يوم، السبت 4 جويلية 2020 .

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