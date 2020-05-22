الحرارة في ارتفاع

تتواصل اليوم الجمعة 22 ماي 2020، الملامح الربيعية لحالة الطقس مع تراجع سرعة الرياح القصوى إلى ما دون 40 كلم/س بالمناطق الساحلية وبالجنوب حيث ترافقها دواوير رملية محلية كما تكون دون 25 كلم/س ببقية الجهات، أما البحر مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال.

ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى بين 25 و31 درجة بالشمال والمرتفعات ، وتكون بين 28 و33 ببقية المناطق كما تصل إلى 35 بالجنوب الغربي.

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