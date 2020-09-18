الحرارة في ارتفاع طفيف

اخر تحديث : 18/09/2020

حرارة

تتواصل مؤشرات الاستقرار بأغلب الجهات خلال اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020، مع ضباب محلي وخفيف قد يميز الساعات الأولى للنهار بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات وقرب السواحل، بعد تقشعه تكون السماء مغشاة بسحب عابرة.
تكون الرياح معتدلة عموما والبحر قليل الاضطراب إلى متموج بخليج قابس ومنطقة سرات.
تكون الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح بين 29 و34 درجة بالشمال والوسط وتكون بين 35 و39 بالجنوب.


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