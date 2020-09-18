اقرأ المزيد ...

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة تتميز حالة الطقس اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2012 بضباب محلي في الصباح ثم سحب عابرة على كامل ال ...

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الحرارة في ارتفاع طفيف و تتراوح القصوى بين 16 و 21 درجة و تكون في حدود 13 درجة بالمرتفعات مع ...

طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف يتميز الطقس اليوم السبت 12 ماي 2018، بسحب عابرة تتكاثف تدريجيّا بعد الظهر مع أمطار متفرقة ...

ارتفاع طفيف في درجة الحرارة يتميز الطقس يوم الأربعاء 18 مارس 2015 بسحب عابرة على كامل البلاد. وتكون الريح من القطاع ...