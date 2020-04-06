الحرارة في ارتفاع طفيف مع أمطار متوقعة بعد الظهر

اخر تحديث : 06/04/2020

طقس سحب

يتميز طقس اليوم الاثنين 06 أفريل 2020، بسحب عابرة على كامل البلاد ثم تتكاثف تدريجيا بالمناطق الغربية للوسط والجنوب بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار.
تكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب كما تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س أثناء السحب الرعدية.، أما البحر متموج فقليل الاضطراب.
الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 18 و 23 درجة بالشمال و الوسط وفي حدود 16 درجة بالمرتفعات وبين 22 و 27 درجة بالجنوب.


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