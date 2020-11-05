الحرارة في ارتفاع طفيف

تتواصل اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020، مؤشرات تكون الضباب خلال الساعات الأولى للنهار وخصوصا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية وقرب السواحل مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

ودعا معهد الرصد الجوي إلى توخي الحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وخصوصا في الطرقات السيارة.

ويكون الطقس بعد تقشع الضباب مغيم جزئيا على كامل البلاد، فيما يتطلّب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل الشمالية.

يكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب بالشمال و قليل الاضطراب شرق البلاد.

الحرارة في ارتفاع طفيف و تتراوح القصوى بين 22 و27 درجة بالشمال والوسط وتكون بين 24 و29 بالجنوب.

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