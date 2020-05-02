الحرارة في ارتفاع مع رياح تصل إلى 60 كلم/س

يكون طقس اليوم السبت 02 ماي 2020، قليل السحب فمغيم جزئيا.

تكون الريح من القطاع الغربي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

الحرارة في ارتفاع طفيف و تتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة بالشمال و المرتفعات والمناطق الساحلية الشرقية وبين 30 و 35 درجة ببقية المناطق.

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