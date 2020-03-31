الحرارة في ارتفاع وأمطار منتظرة بعد الظهر



يكون طقس اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020، مغيما جزئيا بالشمال والوسط فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر مع خلايا رعدية محلية ومصحوبة ببعض الأمطار وبعض السحب بالجنوب.

تكون الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س وتتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل، أما البحر قليل الاضطراب فمضطرب.

الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 18 و 23 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 16 بالمرتفعات الغربية وبين 20 و 25 بالجنوب.

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