الحرارة في ارتفاع وتصل إلى 40 درجة مع الشهيلي بالجنوب

يتواصل اليوم الثلاثاء 5 ماي 2020، ارتفاع الحرارة مع تنقل التيارات الهوائية إلى القطاع الجنوبي لتصعد إلى مستوى 33 و28 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 33 و38 ببقية الجهات وتصل إلى 40 بتوزر وقبلي مع هبوب رياح الشهيلي محليا.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل، أما البحر مضطرب بكافة المجالات البحرية.

يكون الطقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب الجهات.

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