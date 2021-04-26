الحرارة في ارتفاع وتصل إلى 40 درجة

اخر تحديث : 26/04/2021

ارتفاع حرارة
يتميز طقس اليوم الاثنين 26 أفريل 2021، بارتفاع في الحرارة خصوصا مع تنقل الرياح للقطاع الجنوبي لتتراوح القصوى بين 18 و25 درجة بالمناطق الشرقية للشمال والوسط، وتكون بين 30 و37 ببقية الجهات وتصل الى 40 بالبرمة وبرج الخضراء مع ظهور الشهيلي محليا.
يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل الشرقية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالساحل الشرقي البلاد.
أجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات مع إمكانية نزول أمطار ضعيفة ومحلية بالشمال.


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق