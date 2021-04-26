الحرارة في ارتفاع وتصل إلى 40 درجة



يتميز طقس اليوم الاثنين 26 أفريل 2021، بارتفاع في الحرارة خصوصا مع تنقل الرياح للقطاع الجنوبي لتتراوح القصوى بين 18 و25 درجة بالمناطق الشرقية للشمال والوسط، وتكون بين 30 و37 ببقية الجهات وتصل الى 40 بالبرمة وبرج الخضراء مع ظهور الشهيلي محليا.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل الشرقية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالساحل الشرقي البلاد.

أجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات مع إمكانية نزول أمطار ضعيفة ومحلية بالشمال.

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