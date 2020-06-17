الحرارة في ارتفاع وتصل إلى 42 درجة مع ظهور الشهيلي

تتواصل الحرارة اليوم الأربعاء 17 جوان 2020، في نسقها الصاعدي لتتراوح القصوى بين 28 و33 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 33 و38 ببقية الجهات كما تصل محليا إلى 42 بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س بعد الظهر بالساحل الشرقي للبلاد، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالسواحل الشرقية.

أجواء مغيمة جزئيا إلى كثيفة السحب بالمناطق الغربية بعد الظهر.

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