الحرارة في ارتفاع

تتميز الساعات الأولى لنهار اليوم الخميس 1 أفريل 2021، بضباب في الشمال والسواحل الشرقية، ومن المنتظر أن يكون كثيفا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية.

ودعا معهد الرصد إلى توخي الحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وخصوصا في الطرقات السيارة، وبعد تقشعه تكون الأجواء قليلة السحب بأغلب الجهات..

تكون الرياح من القطاع الجنوبي ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى نسبيا قرب السواحل ليلا.. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب ليلا.

الحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى بين 22 و27 درجة وتصل الى 29 بالجنوب الغربي.

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