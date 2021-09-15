الحرارة في ارتفاع

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بارتفاع مرتقب في الحرارة لتصعد القصوى إلى مستوى 40/36 درجة بأغلب الجهات باستثناء السواحل الشرقية حيث تكون بين 31 و35 درجة.

أجواء مغيمة جزئيا مع خلايا رعدية ترافقها امطار متفرقة بالمرتفعات بعد الظهر.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم قرب السواحل، أما البحر مضطرب.

يُشار إلى أن اليوم 15 سبتمبر يمثل اليوم العربي للأرصاد الجوية وتحتفل به تونس كسائر الدول العربية من كل سنة وشعار هذا العام هو « معا.. نواجه الطقس المُتطرف » والذي تم اقتراحه نظرا لما يعيشه العالم من مظاهر طقس قاس مؤخرا مما خلف جفافا، حرائق وفيضانات.

كلمات البحث :حرارة;طقس