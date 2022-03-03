الحرارة في ارتفاع

يتميز طقس اليوم الخميس 3 مارس 2022، باستقرار تدريجي منتظر لأغلب عناصر الطقس وضباب محلي وخفيف ممكن تكونه بالمنخفضات في الساعات الأولى للنهار، ومن ثم أجواء مغيمة جزئيا بالشمال والوسط وقليلة السحب بالجنوب.

كما ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا لتتراوح القصوى بين 16 و21 درجة وتكون في حدود 14 بالمرتفعات الغربية.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل الشرقية، أما البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب شرق البلاد وقليل الاضطراب بالشمال.

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