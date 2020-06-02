الحرارة في استقرار مع تراجع سرعة الرياح

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 2 جوان 2020، بهدوء نسبي متوقع بعد الاضطرابات الجوية التي ميزت الـ24 ساعة الفارطة، حيث تظهر فترات مشمسة تتخللها سحب عابرة مع إمكانية نشاط محلي للسحب الرعدية بعد الظهر بولايات القصرين، سيدى بوزيد وقفصة ترافقها امطار متفرقة.

ومن المتوقع تراجع سرعة الرياح القصوى إلى ما دون 30 كلم/س، أما البحر فقليل الاضطراب وملائم لمختلف الأنشطة البحرية.

تكون الحرارة عموما في استقرار وتتراوح القصوى بين 25 و30 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وتكون بين 30 و34 ببقية الجهات كما تصل إلى 36 بالبرمة وبرج الخضراء.

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