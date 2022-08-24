الحرارة في استقرار مع تقلص في فاعلية الرياح

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بتقلص مرتقب في فاعلية الرياح لتتراجع سرعتها القصوى إلى ما دون 30 كلم/س، كما أن الأنشطة البحرية ممكنة والسباحة ممكنة بكافة السواحل، أما البحر قليل الاضطراب إلى متموج بعد الظهر.

الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 31 و35 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 35 و39 ببقية الجهات.

سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالسواحل الشرقية و مرتفعات الوسط الغربي مع بعض الأمطار المحلية.

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