الحرارة في استقرار مع سحب قليلة بأغلب الجهات

يتميز طقس اليوم الاثنين 7 جوان 2021، بمؤشرات هدوء نسبي، مع سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالوسط الغربي مع ظهور خلايا رعدية ترافقها امطار متفرقة.

استقرار منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 25 و30 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 32 و37 ببقية الجهات وتصل الى 41 بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم قرب السواحل والبحر مضطرب بكافة المجالات البحرية.

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