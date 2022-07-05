الحرارة في استقرار مع ظهور الشهيلي

تتواصل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، على الوتيرة نفسها التي ميزت الـ 24 ساعة الفارطة.

وستُسجّل درجات الحرارة استقرارا نسبيا لتتراوح القصوى بين 33 و38 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 38 و43 داخل البلاد كما تصل إلى 45 بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة سرعتها لا تتجاوز 30 كلم/س، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالشمال.

طقس قليل السحب الى مغيم جزئيا بعد الظهر بالمناطق الغربية.

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