الحرارة في استقرار وسحب قليلة بأغلب الجهات

تتواصل اليوم الثلاثاء 8 جوان 2021، الأجواء على الوتيرة نفسها التي ميزت الـ 24 ساعة الماضية، مع سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع خلايا رعدية ترافقها امطار متفرقة.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى 40 كلم/س قرب السواحل، أما البحر مضطرب عموما.

الحرارة في استقرار و تتراوح القصوى بين 26 و30 درجة بالشمال والمناطق الساحلية وتكون بين 30 و35 درجة ببقية الجهات كما تصل إلى 40 بأقصى الجنوب.

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