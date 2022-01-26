الحرارة في استقرار

يتميز طقس اليوم الأربعاء 26 جانفي 2022، بضباب محلي قد يميز الساعات الأولى للنهار بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات وقرب السواحل، وتكون السماء بعد تقشعه مغشاة بسحب عابرة بأغلب الجهات.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة ولا تتجاوز سرعتها القصوى 30 كلم/س، أما الأنشطة البحرية ممكنة والبحر متموج إلى قليل الاضطراب.

الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 12 و16 درجة وتكون في حدود 10 بالمرتفعات.

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