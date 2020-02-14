الحرارة في انخفاض مع أمطار ضعيفة

اخر تحديث : 14/02/2020

طقس

يكون طقس اليوم الجمعة 14 فيفري 2020، مغشى ببعض السحب بأغلب الجهات وتكون محليا كثيفة بالشمال مع أمطار ضعيفة بأقصى الشمال الغربي.
تكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا من 20إلى 45 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15إلى 30 كلم/س داخل البلاد، أما البحر قليل الاضطراب بخليج قابس و مضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.
الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 18 و 22 درجة بالشمال وفي حدود 19 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 21 و25 درجة ببقية الجهات.


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