الحرارة في انخفاض مع أمطار ضعيفة

يكون طقس اليوم الجمعة 14 فيفري 2020، مغشى ببعض السحب بأغلب الجهات وتكون محليا كثيفة بالشمال مع أمطار ضعيفة بأقصى الشمال الغربي.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا من 20إلى 45 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15إلى 30 كلم/س داخل البلاد، أما البحر قليل الاضطراب بخليج قابس و مضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 18 و 22 درجة بالشمال وفي حدود 19 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 21 و25 درجة ببقية الجهات.

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