الحرارة في انخفاض مع رياح تتطلب اليقظة

يتميز طقس اليوم الخميس 7 ماي 2020، بانخفاض في الحرارة وقربها إلى مستوى المعدلات العادية لهذه الفترة نتيجة لتدفق التيارات الشمالية لتتراوح القصوى بين 21 و27 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 30 و36 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 42 بالبرمة وبرج الخضراء مع ظهور الشهيلي محليا.

كما تتطلب شدة الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تكون مرفوقة بدواوير رملية محلية بتوزر وقبلي، أما البحر شديد الاضطراب بخليج قابس ومضطرب إلى متموج ببقية السواحل.

الأجواء عموما مشمسة تتخللها بعض السحب العابرة بأغلب مناطق البلاد.

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