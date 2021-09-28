الحرارة في انخفاض مع رياح تصل سرعتها إلى 60 كلم/س

تتواصل اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، الحرارة في انخفاض طفيف ومن المنتظر أن تتراوح القصوى بين 28 و33 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وتكون بين 33 و38 ببقية الجهات.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومتموج بخليج قابس.

أجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات الى كثيفة السحب بعد الظهر بالوسط الغربي مع ظهور خلايا رعدية ترافقها امطار متفرقة بالقصرين وسيدي بوزيد.

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