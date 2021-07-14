الحرارة في انخفاض مع رياح قوية تصل إلى 60 كلم/س

يتميز طقس اليوم الأربعاء 14 جويلية 2021، برياح قوية ومن المنتظر أن تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.

الحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى بين 29 و34 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 35 و40 درجة ببقية الجهات كما تصل إلى 44 بالبرمة وبرج الخضراء مع ظهور الشهيلي.

سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية ترافقها أمطار محليا رعدية.

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